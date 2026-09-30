Hard Trail Sand пройдёт в Ленинградской области 4 октября

Hard Trail Sand состоится в Ленинградской области 4 октября. Локация — Семиозёрье. В программе — классические трейлы, детские старты, а также забег с собаками.

Участники смогут попробовать себя в трейлах на 7 км, 15 км и 30 км. На финише спортсменов будет ждать медаль, а также горячий обед.

Для тех, у кого не будет возможности присоединиться к офлайн-забегам, есть онлайн-формат. Можно пробежать дистанцию в любой точке мира и получить медаль финишёра.

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