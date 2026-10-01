Тренер рассказала, почему вес может увеличиться после начала тренировок

Участница Альянса тренеров Evotren, персональный тренер-нутрициолог Елена Жирнова рассказала «Чемпионату», почему вес может увеличиться после начала тренировок. По словам эксперта, это необязательно означает, что тренировки не работают. В первые недели после увеличения физической нагрузки вес действительно может немного вырасти — и причина часто вовсе не в жировой массе.

«Одна из главных причин — задержка жидкости. Непривычная нагрузка вызывает микроповреждения мышечных волокон, после чего организм удерживает воду для восстановления. Одновременно мышцы пополняют запасы гликогена — топлива для тренировок, которое также связывает воду. Поэтому цифра на весах может временно увеличиться», — объясняет Жирнова.

Со временем регулярные силовые тренировки могут привести и к росту мышечной массы. При этом тело становится более подтянутым, объёмы могут уменьшаться, а вес — оставаться прежним или даже немного расти. Кроме того, после тренировок у некоторых людей повышается аппетит, незаметное увеличение калорийности рациона может компенсировать расход энергии.

Пугаться небольшого прироста веса не стоит. Гораздо информативнее смотреть на изменения в течение нескольких недель, измерять объёмы тела и оценивать самочувствие. Если же вес продолжает заметно расти без очевидной причины, стоит пересмотреть питание и режим тренировок, а при необходимости обратиться к врачу.

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