Врач объяснила, почему после тренировки может кружиться голова

Невролог АО «Медицина» Галина Чудинская рассказала в беседе с «Чемпионатом», почему после тренировки может кружиться голова. Это довольно распространённая жалоба. Иногда она связана с обычной реакцией организма на нагрузку, но в некоторых случаях может указывать на состояние, требующее внимания. Особенно часто неприятный симптом возникает после интенсивного кардио или при резком переходе из положения лёжа или сидя в вертикальное.

«При смене положения тела кровь на короткое время перераспределяется, а сосудистой системе требуется несколько секунд, чтобы поддержать достаточный приток крови к мозгу. После интенсивной тренировки этому могут дополнительно мешать расширение сосудов в работающих мышцах и резкое прекращение нагрузки. Поэтому остановка после быстрого бега или велотренировки без постепенного снижения темпа иногда сопровождается слабостью, потемнением в глазах и головокружением», — объясняет врач.

Ещё одна возможная причина — недостаточное питание перед тренировкой. Во время физической активности мышцы используют глюкозу, и если человек давно не ел, тренируется натощак или нагрузка значительно выше привычной, уровень сахара в крови может снизиться. Это может проявляться не только головокружением, но и дрожью, холодным потом, слабостью, сердцебиением, чувством голода. У людей с диабетом вероятность таких эпизодов выше, особенно при приёме препаратов, снижающих уровень глюкозы.

Не стоит забывать и о перегреве. Во время занятий температура тела повышается, а организм отдаёт тепло преимущественно за счёт расширения сосудов и потоотделения. При высокой температуре в зале, душном помещении или слишком тёплой одежде нагрузка на систему терморегуляции возрастает. Вместе с потом организм теряет воду и электролиты, прежде всего натрий. Выраженное обезвоживание может сопровождаться головокружением, слабостью, головной болью и снижением работоспособности.

Если голова закружилась прямо во время тренировки, главное — не пытаться «перетерпеть» симптом. Нужно сразу прекратить упражнение, безопасно сесть или лечь, чтобы не потерять равновесие и не получить травму. Если возможно, следует перейти в прохладное место, ослабить тесную одежду и спокойно восстановить дыхание. При подозрении на обезвоживание можно пить воду небольшими глотками. Если есть признаки низкого сахара, особенно у человека с диабетом, необходимо проверить глюкозу и действовать согласно индивидуальному плану, назначенному врачом.

Если состояние быстро не улучшается, эпизоды повторяются или головокружение сопровождается болью в груди, выраженной одышкой, обмороком, нарушением речи или зрения, сильной головной болью, слабостью или онемением конечностей, необходима медицинская помощь. Такие симптомы нельзя списывать исключительно на усталость после тренировки.

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