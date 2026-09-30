Аутдор‑фестиваль New Star Weekend прошёл на курорте «Роза Хутор»

С 24 по 27 сентября на курорте «Роза Хутор» прошёл аутдор‑фестиваль New Star Weekend — он собрал более 11 тысяч гостей. Музыка задавала ритм всем дням: на семи сценах выступили свыше 90 артистов — звучали виниловые диджей‑сеты, экспериментальные лайвы, каверы под баян и большие концертные блоки. Особенно запомнились выступления известных групп и совместные номера, а горные закаты провожали живыми сетами на отдельной площадке.

Спортивная программа была не менее плотной: ключевым событием стал финальный раунд скейт‑тура, где за первенство боролись райдеры из разных комьюнити, а чемпионом стал участник из Бишкека. Параллельно прошла велогонка по живописному маршруту, где участников сопровождали машины технической поддержки. Для любителей умеренных нагрузок на разных высотах проводили утренние пробежки, хайкинг по маршрутам «Розы Хутор», а также спокойные классы по йоге и пилатесу.

Среди необычных форматов выделялся рейв‑забег — микс движения и музыки, а ещё турниры по родео и пинг‑понгу, любительские игры в петанк, бадминтон и даже футбольный турнир с участием команд блогеров, атлетов и организаторов. В перерывах гости могли замедлиться: послушать винил среди арт‑объектов, выпить кофе, поучаствовать в творческих мастер‑классах или протестировать новинки в тематических зонах.

Отдельная часть фестиваля — интерактивные локации и арт‑инсталляции: например, масштабная конструкция в виде каменной глыбы и уютные чилл‑зоны. Для удобства гостей продумали логистику: между сценами обустроили переход, а от аэропорта до площадки курсировали бесплатные автобусы.

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