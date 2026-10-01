Психиатр объяснил, почему антидепрессанты могут снижать либидо

Психиатр Тимур Муталиев объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему антидепрессанты могут снижать либидо. Основной механизм связан с обменом нейромедиатора под названием серотонин. Препараты класса СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) повышают его уровень, что опосредованно подавляет дофаминовую активность — ключевую для сексуального влечения и возбуждения. Кроме того, серотонин может влиять на уровень пролактина, что нарушает возбуждение и достижение оргазма.

«Тема секса и антидепрессантов намного шире, чем просто снижение либидо. Иногда сексуальное желание сохраняется: человек хочет близости, у него есть партнёр и возникает возбуждение, но получить оргазм становится практически невозможно. В других случаях оргазм наступает, но ощущения меняются. Также может снижаться чувствительность», — говорит врач.

Психическое состояние на фоне лечения при этом улучшается, поэтому изменения в сексуальной сфере нередко становятся неожиданностью. В такой ситуации важно обратить внимание на то, когда именно появились изменения и совпало ли это с началом приема препарата или изменением его дозировки.

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