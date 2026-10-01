Психотерапевт рассказала, реально ли возобновить старую дружбу спустя годы

Психотерапевт Аглая Датешидзе рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», реально ли возобновить старую дружбу спустя годы. Даже если жизнь развела вас по разным городам и странам, контакт вернуть можно. Особенно если расставание произошло не по причине ссоры.

«Шансы возобновить тесную дружбу при таком сценарии больше, если вы всё ещё на одной волне, у вас сохранились общие интересы и вы сами готовы выделять какое-то время на общение. Главное — не ждать идеального момента (например, дня рождения или другого праздника) и не останавливать себя тем, что это «неудобно» или «слишком навязчиво», — говорит эксперт.

Пауза создаёт иллюзию, что между вами выросла стена. На самом деле стена существует только в вашей голове. Начните с простого сообщения. Не нужно писать длинный текст с объяснениями и извинениями. Достаточно чего-то вроде: «Привет. Я тут вспомнил(а) о тебе и понял(а), что скучаю. Как ты?» Важно, чтобы это было без «Почему ты не отвечал(а)?» или «Ты меня забыл(а)». Просто сигнал: «Я помню о тебе, ты мне важен(-на)».

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