15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психотерапевт рассказала, реально ли возобновить старую дружбу спустя годы

Психотерапевт рассказала, реально ли возобновить старую дружбу спустя годы
Как возобновить дружбу
Комментарии

Психотерапевт Аглая Датешидзе рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», реально ли возобновить старую дружбу спустя годы. Даже если жизнь развела вас по разным городам и странам, контакт вернуть можно. Особенно если расставание произошло не по причине ссоры.

«Шансы возобновить тесную дружбу при таком сценарии больше, если вы всё ещё на одной волне, у вас сохранились общие интересы и вы сами готовы выделять какое-то время на общение. Главное — не ждать идеального момента (например, дня рождения или другого праздника) и не останавливать себя тем, что это «неудобно» или «слишком навязчиво», — говорит эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как вернуть друга, если вы не виделись годами, — 3 рабочих сценария
Как вернуть друга, если вы не виделись годами, — 3 рабочих сценария

Пауза создаёт иллюзию, что между вами выросла стена. На самом деле стена существует только в вашей голове. Начните с простого сообщения. Не нужно писать длинный текст с объяснениями и извинениями. Достаточно чего-то вроде: «Привет. Я тут вспомнил(а) о тебе и понял(а), что скучаю. Как ты?» Важно, чтобы это было без «Почему ты не отвечал(а)?» или «Ты меня забыл(а)». Просто сигнал: «Я помню о тебе, ты мне важен(-на)».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Люди с деменцией помнят песни лучше, чем родных. Как музыка влияет на мозг? Объяснил врач Люди с деменцией помнят песни лучше, чем родных. Как музыка влияет на мозг? Объяснил врач
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры. Вердикт экспертов Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры. Вердикт экспертов
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android