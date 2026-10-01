Забег «Первоуральск Опен» пройдёт в Свердловской области 10 октября

Забег «Первоуральск Опен» состоится в Свердловской области 10 октября. В программе — забеги на 5, 10, 16, 30 км, детские забеги, северная ходьба.

Главная фишка — медали из коллекции прошлых лет. Долгие годы команда собирала награды со своих стартов: одних медалей накопилось всего десяток, других — несколько сотен. Теперь организаторы хотят дать этим наградам вторую жизнь: на финише каждый участник сможет выбрать любую медаль из тех, что есть в наличии.

Регистрируясь, участник покупает доступ ко всему фестивалю бега. При этом учёт времени на дистанции не ведётся, а в качестве стартовых номеров используются номера с прошлых стартов. Важное преимущество: если участник зарегистрировался на дистанцию 30 км, но чувствует, что готов к меньшему — он без лишних формальностей может выйти на старт любой другой дистанции.

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