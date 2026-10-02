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Кросс «Высота 102» пройдёт в Волгограде 10 октябре

Кросс «Высота 102» пройдёт в Волгограде 10 октября
Кросс «Высота 102»
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Кросс «Высота 102» пройдёт в Волгограде 10 октября. Забег является третьим этапом соревнования «Марафонский Суперкубок Волгограда по бегу 2026 года».

В программе — старт на 6 км. Награждение производится в абсолютном первенстве с 1-го по 3-е место у мужчин и женщин.

Расписание:

  • 8:00 — открытие стартово‑финишного городка, выдача стартовых пакетов для участников;
  • 9:30 — окончание выдачи стартовых пакетов;
  • 9:45 — торжественное открытие соревнований;
  • 10:00 — старт забега на 6 км;
  • 11:30 — завершение кросса, награждение;
  • 11:45 — завершение мероприятия.

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