Гастроэнтеролог рассказал, что полезнее — свежие или замороженные ягоды

​Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал «Чемпионату», что полезнее — свежие или замороженные ягоды. Ягоды принято считать исключительно сезонным продуктом, однако современные технологии позволяют сохранять их практически круглый год.

«При правильной шоковой заморозке ягоды не теряют всех полезных свойств. Часть витамина С и других чувствительных соединений действительно может разрушаться, но многие антиоксиданты, минеральные вещества и пищевые волокна сохраняются достаточно хорошо. Поэтому замороженные ягоды могут оставаться полноценной частью рациона вне сезона», — говорит врач.

При этом многое зависит от того, что происходило с ягодами до заморозки. Если плоды замораживают вскоре после сбора, они могут сохранить больше ценных веществ, чем ягоды, которые несколько дней перевозились и хранились на полке магазина. При длительном хранении свежих ягод постепенно снижается содержание некоторых витаминов, особенно чувствительных к воздействию света, температуры и кислорода.

Поэтому зимой замороженные ягоды иногда оказываются практичнее свежих импортных плодов длительного хранения. Дополнительное преимущество — возможность использовать их небольшими порциями и хранить в течение нескольких месяцев без существенного ухудшения качества. Однако выбирать стоит продукты без большого количества добавленного сахара, сиропов и других добавок.

Размораживать ягоды также лучше правильно. Оптимальный вариант — переложить необходимое количество из морозильной камеры в холодильник и оставить на несколько часов. Более быстрый способ — размораживание при комнатной температуре. Не стоит заливать ягоды кипятком или долго нагревать их: высокая температура может привести к дополнительным потерям витамина С и ухудшить текстуру продукта.

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