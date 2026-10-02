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Сомнолог рассказал, полезно ли спать днём взрослому человеку

Сомнолог рассказал, полезно ли спать днём взрослому человеку
Полезен ли дневной сон для взрослых
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Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», что дневной сон для взрослого человека не является обязательной частью режима, но в некоторых ситуациях короткий отдых действительно помогает восстановить силы. Особенно актуален он после недостаточного ночного сна, при высокой физической или умственной нагрузке и в жаркую погоду, когда организм быстрее утомляется.

Короткий сон продолжительностью около 20–30 минут может улучшить внимание, скорость реакции, настроение и способность концентрироваться. При этом дневной отдых не заменяет полноценный ночной сон, а лишь временно компенсирует накопившуюся усталость. У некоторых людей короткий дневной сон может быть полезен и для общего самочувствия, однако считать его самостоятельным способом профилактики сосудистых заболеваний нельзя.

«Оптимальным временем для дневного отдыха считается период примерно с 13 до 15 часов — именно тогда у многих людей естественным образом снижается уровень бодрствования. Если спать слишком долго, особенно 60–90 минут и более, после пробуждения может возникнуть так называемая инерция сна: разбитость, сонливость, снижение концентрации. Кроме того, поздний или продолжительный дневной сон способен затруднить засыпание вечером», — говорит врач.

Если желание спать днём возникает практически ежедневно даже после полноценного ночного сна, это повод обратить внимание на качество ночного отдыха и общее состояние организма. Постоянная сонливость может быть связана не только с переутомлением или сбитым режимом, но и, например, с нарушениями дыхания во сне, анемией, заболеваниями щитовидной железы, некоторыми лекарствами или другими состояниями. В таком случае лучше обсудить проблему с врачом.

Чтобы получить от дневного отдыха максимум пользы, важно создать подходящие условия. Комнату желательно затемнить, обеспечить тишину или использовать негромкий постоянный фоновый звук, а также поддерживать комфортную температуру. Положение тела должно быть удобным, но специально заставлять себя ложиться строго горизонтально необязательно: главное — расслабиться и исключить условия, мешающие полноценному отдыху. После пробуждения полезно открыть шторы, выйти на свет и дать себе несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя.

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