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Фитнес-эксперт рассказала, почему мышцы могут болеть через день после тренировки

Фитнес-эксперт рассказала, почему мышцы могут болеть через день после тренировки
Почему мышцы болят через день после тренировки
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Участница Альянса тренеров Evotren, врач физической и реабилитационной медицины, ЛФК и спортивной медицины Мария Перцева рассказала «Чемпионату», что боль в мышцах, возникающая через сутки и более после физической нагрузки, известна как синдром отсроченной мышечной болезненности (DOMS). В профессиональной среде это состояние не считается патологией, а представляет собой закономерный ответ тканей на непривычную или чрезмерную механическую нагрузку. Эксперт выделяет несколько причин возникновения такой боли.

Наибольшая болезненность наблюдается после упражнений с эксцентрическим компонентом — при удлинении мышцы под напряжением (фаза опускания, бег под гору). В отличие от концентрического сокращения, эксцентрическая работа создает высокое механическое напряжение на небольшом количестве волокон, приводя к их структурной перегрузке.

«На микроскопическом уровне возникают разрывы цитоскелета, в частности в области Z-дисков саркомеров. Повреждение мембран запускает каскад воспалительных реакций с миграцией иммунных клеток и накоплением метаболитов, раздражающих болевые рецепторы», — говорит Перцева.

Для такой боли характерна чёткая временная динамика. Она появляется через 8-12 часов, достигает пика через 24-72 часа и регрессирует в течение трёх-семи дней. Пальпация болезненна, возможно снижение силы и ограничение амплитуды движений. Критически важно отличать DOMS от травмы. При травме боль острая, возникает сразу, локальна, может сопровождаться отёком и гематомой. DOMS регрессирует в течение нескольких дней, боль при травме без лечения может нарастать.

Наиболее эффективная профилактика — постепенное увеличение нагрузки. Повторное выполнение того же эксцентрического упражнения через достаточный интервал вызывает меньшую болезненность (феномен повторного эффекта).

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