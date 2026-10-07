Ортопед назвал условия, при которых пробежка будет полезной

Пробежка принесёт пользу здоровью только при соблюдении ряда условий. Об этом в беседе с aif.ru рассказал ортопед Андрей Литвиненко.

Врач отметил, что важна умеренность. Если человек размялся, подготовился и бежит лёгкой трусцой до 30 минут, это, скорее всего, будет полезно. А если без разминки сразу пробежать 10–15–20 километров, это может навредить.

Среди условий для пользы специалист перечислил правильную экипировку, разминку, выбор адекватной нагрузки, заминку с растяжкой, учёт погоды, контроль пульса и консультацию с врачом. Нагрузку необходимо дозировать: если вы стремитесь выйти на 10 километров, не старайтесь сразу пробежать эту дистанцию — готовьте организм постепенно, в течение нескольких недель. После правильной пробежки человек должен чувствовать удовлетворение и заряд бодрости, а не задыхаться или падать.

Отдельно ортопед затронул тему дополнительного отягощения. Бег — это серия коротких прыжков, поэтому в момент приземления нагрузка на опорно-двигательный аппарат резко возрастает. По словам врача, при резком приземлении нагрузку на колени нужно как минимум умножать на три от веса человека: если он весит 70 килограммов, это около 200 килограммов по коленям. При добавлении утяжеления нагрузка ещё больше возрастает.

Дополнительное отягощение приводит к дополнительным травмам опорно-двигательного аппарата. Литвиненко советует бегать только со своим весом.

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