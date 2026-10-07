Диетолог рассказала, как правильно хранить картофель зимой

Для длительного хранения картофеля нужно правильно выбрать помещение с определённой температурой и влажностью. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Идеальное место — тёмный, сухой и хорошо проветриваемый подвал или погреб. Температура там должна быть плюс 2–4 градуса, влажность — 80–90%. В таких условиях поздние сорта могут храниться до 10 месяцев, среднеспелые — до 5 месяцев. Картофель из супермаркета обычно держат на балконе или в холодильнике, следя, чтобы он не замерзал, не перегревался, не намокал и не подвергался воздействию солнечного света. Хранить его лучше в тёмном ящике с хорошей вентиляцией и отдельно от лука, яблок и бананов — иначе клубни быстро прорастут.

Мыть картофель перед длительным хранением не требуется: это сокращает сроки хранения. Вода смывает естественный защитный слой кожуры, открывая путь бактериям и грибкам, а даже влага провоцирует быстрое гниение.

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