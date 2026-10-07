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Эндокринолог объяснила, можно ли запивать еду водой

Эндокринолог объяснила, можно ли запивать еду водой
Можно ли запивать еду водой
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Запивать еду водой можно — это не нарушает пищеварительный процесс. Об этом NEWS.ru рассказала врач-эндокринолог и диетолог Юлия Верзина.

По её словам, для здорового человека нет доказательств того, что вода мешает перевариванию пищи или как-либо вредит желудку. Пищеварение регулируется сложной системой нервных и гормональных механизмов, поэтому стакан воды не способен нарушить этот процесс. Более того, вода во время еды может облегчить пережёвывание и проглатывание. Специальных рекомендаций не пить до, во время или после приёма пищи в современных руководствах для здоровых людей нет.

Врач отметила, что значение имеет то, что именно пить и в каком количестве. Оптимальный вариант, чтобы запить еду, — вода. Большие объёмы газированных напитков или алкоголя могут способствовать вздутию, изжоге или избыточному потреблению калорий, но это связано со свойствами самих напитков, а не с тем, что их употребляют вместе с едой.

Научно обоснованного списка продуктов, которые нельзя запивать, также не существует. Если определённое сочетание еды и напитка вызывает дискомфорт, это, скорее, индивидуальная реакция, отмечает врач.

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