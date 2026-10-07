Диетолог раскрыла неочевидную пользу хурмы для организма

Хурма способна поддержать сразу несколько систем организма. О её полезных свойствах в беседе с «Абзацем» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Главное достоинство плода — бета-каротин. В диетологии его называют предшественником витамина А: организм при необходимости превращает это вещество в сам витамин. В таком виде нутриент укрепляет слизистые, помогая противостоять вирусам, и ускоряет обновление кожи.

Кроме того, в хурме много калия и магния. Эти минералы критически важны для сердца и сосудов. Калий выводит лишнюю жидкость, поэтому при умеренном потреблении плод помогает удерживать давление в норме. Магний расслабляет сосудистые стенки, поддерживает работу кишечника и участвует в выработке энергии — всего он задействован примерно в 300 реакциях организма.

Соломатина добавила, что содержащиеся в хурме танины частично связывают уже накопившиеся в теле токсины, а клетчатка ускоряет их выведение. Плюс клетчатка благотворно влияет на микробиом кишечника и тонус организма в целом.

Однако есть и ограничение: людям с болезнями почек хурму лучше есть с осторожностью. Калий в её составе даёт мочегонный эффект, заключила диетолог.

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