Терапевт рассказал, почему человек может постоянно чувствовать холод

Постоянное чувство холода возникает, когда тело либо вырабатывает меньше тепла, либо слишком активно его теряет из-за сужения мелких сосудов кожи. Об этом «Чемпионату» рассказал врач-терапевт, главный врач одного из филиалов клиники «Семейная» Александр Лаврищев.

У части людей это врождённая особенность терморегуляции: сосуды сильнее сжимаются на холоде, а кожа медленнее согревается, при этом никакой болезни за этим не стоит. Чаще так зябнут женщины, люди худощавого телосложения и те, у кого подобное было у родственников.

Однако постоянная зябкость может сопровождать и ряд проблем со здоровьем. Среди них — снижение функции щитовидной железы, при котором замедляется обмен веществ и выработка тепла, малокровие (анемия), в том числе из-за нехватки железа или витамина B12. Также её вызывают нарушения кровообращения: болезнь Рейно, атеросклероз сосудов, сахарный диабет. Кроме того — низкий вес, недостаточное питание, тревожные состояния и приём некоторых лекарств. В редких случаях за зябкостью стоят более серьёзные гормональные или системные болезни.

Насторожиться стоит, если чувство холода стойкое, появилось недавно без явной причины и сопровождается сильной усталостью, изменением веса, выпадением волос, сухостью кожи, одышкой, бледностью или головокружением. Тревожный признак — когда отдельные пальцы на холоде резко белеют, синеют, немеют и болят, а также если холод и онемение затрагивают только одну руку или ногу, отмечает терапевт.

На приёме врач подробно расспрашивает о симптомах и осматривает пациента, затем обычно назначает базовые анализы крови: общий анализ для выявления анемии, уровень железа и гормоны щитовидной железы. При необходимости добавляют анализ на витамин B12, сахар крови, а при подозрении на болезнь Рейно или сосудистые проблемы — специальные пробы с охлаждением и осмотр сосудов. Объём обследования зависит от найденных подсказок, а не назначается всем одинаково.

Согреваться, пока причина не ясна, не только можно, но и нужно — это безопасно и не помешает обследованию. Помогают тёплая многослойная одежда, тёплые носки и перчатки, горячие напитки, движение и физическая активность, а также отказ от курения, сужающего сосуды. Эти меры облегчают самочувствие, но не заменяют поиск причины, поэтому обследование стоит довести до конца.

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