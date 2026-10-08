Врач назвала четыре природных антибиотика от простуды

Сезон простуд открыт, и защитить организм помогут обычные продукты. Об этом aif.ru рассказала семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова. Речь о луке, чесноке, хрене и имбире — источниках фитонцидов, которые подавляют патогенные микроорганизмы и снижают системное воспаление.

Главное вещество чеснока — аллицин. В целом зубчике его нет. — он образуется, когда зубчик режут или давят. Чтобы сохранить пользу, измельчите чеснок и оставьте на 10-15 минут, а затем добавляйте в готовое блюдо. Лук работает как барьер на слизистых — его летучие фитонциды дезинфицируют вдыхаемый воздух. Кверцетин в составе уменьшает отёк и заложенность носа, а инулин питает бактерии кишечника, где сосредоточено до 80% иммунных клеток.

Хрен — чемпион по лизоциму, растворяющему стенки бактерий. Его жгучесть вызывает прилив крови к слизистым и поток лейкоцитов, помогая при застойных явлениях в пазухах. Полезен только свежий натёртый корень. Имбирь действует как внутренняя грелка — джинджеролы расширяют сосуды и по механизму похожи на противовоспалительные препараты, уменьшая боль в мышцах. Он также стимулирует пищеварение и снижает нагрузку на печень.

Однако у этих продуктов есть противопоказания. Сырые чеснок, лук и хрен нельзя при обострении гастрита, язвы и панкреатита. Они разжижают кровь, поэтому при приёме антикоагулянтов нужна консультация врача. Людям с гипотиреозом лучше выбирать термически обработанные продукты. Включать их в рацион стоит ежедневно, но умеренно.

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