Врач назвала главные ошибки при самолечении простуды

Одна из самых распространённых ошибок при самолечении простуды — приём антибиотиков. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По её словам, на вирусы такие препараты не действуют, поэтому при обычной ОРВИ они не ускоряют выздоровление. Зато бесконтрольное использование повышает риск побочных эффектов и способствует развитию устойчивости бактерий к лечению. Антибиотики нужны только тогда, когда врач подтверждает или обоснованно подозревает бактериальную инфекцию.

Врач также предупредила об осторожном обращении с сосудосуживающими каплями и спреями для носа. Эти средства быстро снимают заложенность, но при длительном применении развивается привыкание, а их эффективность снижается.

Ещё одна ошибка — принимать сразу несколько средств «от простуды», не проверяя их состав. Порошки, таблетки от температуры и комбинированные препараты могут содержать одно и то же действующее вещество. При одновременном использовании легко превысить допустимую дозу и увеличить нагрузку на печень.

Не стоит и стремиться любой ценой сбить небольшую температуру — лихорадка является естественной защитной реакцией организма. Жаропонижающие обычно используют, если жар плохо переносится или значительно усугубляется.

Игнорировать ухудшение состояния, продолжая лечиться дома, тоже опасно. Обратиться к врачу нужно, если высокая температура держится несколько дней, после временного улучшения самочувствие снова ухудшается, появляются одышка, сильная слабость и боль в груди, заключила специалист.

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