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Не только алкоголь: гастроэнтеролог назвал скрытых врагов печени

Не только алкоголь: гастроэнтеролог назвал скрытых врагов печени
Гастроэнтеролог назвал скрытых врагов печени
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Печень страдает не только от алкоголя. Лишний вес, несбалансированное питание, инфекции и бесконтрольный приём лекарств тоже наносят ей вред. Об этом Life.ru рассказал гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия.

Один из главных факторов риска — ожирение. Жир накапливается в клетках печени и приводит к жировой болезни, которая со временем может обернуться циррозом. Вредит органу и рацион с избытком калорий, сладких напитков и добавленного сахара, включая фруктозу.

Опасны и лекарства: некоторые антибиотики и обезболивающие дают нежелательные реакции, а парацетамол при превышении дозы вызывает тяжёлое поражение печени. Риск растёт при приёме нескольких средств с одним действующим веществом. Отменять назначенное лечение самостоятельно нельзя — это нужно обсуждать с врачом.

Алкоголь остаётся серьёзным фактором риска: чем больше и дольше человек пьёт, тем выше вероятность алкогольной болезни печени. Безопасной дозы спиртного не существует. Вредят органу также паразиты, наркотики и отравление ядовитыми грибами — при подозрении на последнее нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

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