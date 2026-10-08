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Диетолог раскрыла опасность позднего ужина для сердца

Диетолог раскрыла опасность позднего ужина для сердца
Опасность позднего ужина для сердца
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Привычка поздно ужинать может нарушить сердечный ритм, спровоцировать скачки давления и повысить риск инсульта. Об этом «Абзацу» рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По словам эксперта, переполненный желудок давит на соседние органы и раздражает блуждающий нерв, а сладкое на ночь вызывает выброс инсулина и вымывает из крови калий, полезный для сердца. Ночью клетки настроены на отдых, а не на переработку пищи, поэтому поздний ужин заставляет их работать в «ночную смену» — со временем это ведёт к инсулинорезистентности. Жирная еда повышает уровень триглицеридов, которые оседают в стенках сосудов и формируют бляшки, а ночная гипертония резко увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Диетолог добавила, что в ночное время пульс замедляется и давление снижается естественным образом. Приём пищи перед сном заставляет пищеварительную и кровеносную системы работать в полную силу, а надпочечники выбрасывают гормоны стресса. Норадреналин сжимает сосуды, давление повышается, и сердце не отдыхает. Обильный или солёный ужин задерживает воду — в горизонтальном положении жидкость перетекает в верхнюю часть тела, и сердце работает с повышенной нагрузкой.

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