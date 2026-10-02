Врач объяснил, чем валокордин и корвалол опасны для детей и подростков

Терапевт Сергей Васильев объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», что у препаратов с фенобарбиталом есть строгие противопоказания. Валокордин противопоказан до 18 лет, а у корвалола указан строгий порог — 3 года, а до 12 лет — с особой осторожностью. Разумеется, такой препарат ребёнку может назначить только врач.

«Главная опасность — привыкание. Порой даже пенсионеры, которым назначают принимать эти препараты, страдают от того, что не могут обойтись без спасительного пузырька («синдром отмены»), потому что нарушают инструкцию, принимают повышенные дозы. Из-за содержания фенобарбитала и этанола на фоне приёма этих средств снижается концентрация внимания. За руль садиться нельзя, над контрольной не сосредоточишься», — говорит эксперт.

Фенобарбитал влияет на центральную нервную систему дезорганизующе, угнетающе и отчасти сравним с эффектом алкоголя. От него может улучшаться настроение, становиться «море по колено», человек теряет над собой контроль.

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