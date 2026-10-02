15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Кардиолог предупредил об опасности смешивания корвалола с энергетиками

Кардиолог предупредил об опасности смешивания корвалола с энергетиками
Корвалол и энергетики
Комментарии

Кардиолог Сергей Васильев рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что такой коктейль способен привести как к гипервозбуждению и психозу, так и к выраженной сонливости и угнетению центральной нервной системы вплоть до потери сознания.

«Фактически состояние после сочетания психоактивного вещества со стимулятором психиатры называют наркотическим опьянением. С одной стороны, фенобарбитал угнетает ЦНС и приводит к тому, что бодрости от энергетиков человек не испытывает. Так он может выпить их гораздо больше, чем это необходимо, чтобы взбодриться», — говорит врач.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Подростки подсели на корвалол с энергетиками. Чем это грозит?
Подростки подсели на корвалол с энергетиками. Чем это грозит?

С другой стороны, дезорганизация нервной системы дополнительно приводит к нарушению координации, внимания, памяти. И, конечно же, это дополнительная интоксикация для нашего организма.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Что делать, если ваши данные слили в Сеть. Гайд Что делать, если ваши данные слили в Сеть. Гайд
Антидепрессанты могут убить либидо. Что с этим делать, рассказали психиатры Антидепрессанты могут убить либидо. Что с этим делать, рассказали психиатры
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android