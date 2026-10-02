Кардиолог предупредил об опасности смешивания корвалола с энергетиками

Кардиолог Сергей Васильев рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что такой коктейль способен привести как к гипервозбуждению и психозу, так и к выраженной сонливости и угнетению центральной нервной системы вплоть до потери сознания.

«Фактически состояние после сочетания психоактивного вещества со стимулятором психиатры называют наркотическим опьянением. С одной стороны, фенобарбитал угнетает ЦНС и приводит к тому, что бодрости от энергетиков человек не испытывает. Так он может выпить их гораздо больше, чем это необходимо, чтобы взбодриться», — говорит врач.

С другой стороны, дезорганизация нервной системы дополнительно приводит к нарушению координации, внимания, памяти. И, конечно же, это дополнительная интоксикация для нашего организма.

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