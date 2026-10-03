Врач рассказала, почему после тренировки может болеть голова

Невролог АО «Медицина» Галина Чудинская рассказала «Чемпионату», что головная боль после физической нагрузки может возникать даже у здорового человека и не всегда говорит о заболевании. Чаще всего причиной становятся чрезмерная интенсивность тренировки, обезвоживание, перегрев, резкие изменения артериального давления или перенапряжение мышц шеи и плечевого пояса. Однако иногда такой симптом требует особого внимания.

«Во время тренировки увеличивается частота сердечных сокращений и меняется кровоток, а при интенсивных упражнениях может временно повышаться артериальное давление. Если человек резко увеличивает нагрузку или занимается без достаточной подготовки, это способно спровоцировать головную боль. Дополнительным фактором становится потеря жидкости с потом: обезвоживание сопровождается слабостью, жаждой, головокружением и может усиливать болевые ощущения», — говорит врач.

Нередко проблема связана с мышечным напряжением. При неправильной технике упражнений, особенно во время силовых тренировок, чрезмерно напрягаются мышцы шеи, затылка и плеч. Это может приводить к головной боли напряжения. Риск выше, если человек долго находится в неудобном положении или начинает тренировку без разминки.

Отдельного внимания заслуживает дыхание. При силовых упражнениях задержка дыхания и чрезмерное натуживание могут резко изменять давление в грудной клетке и влиять на кровообращение мозга. Поэтому важно не задерживать дыхание без необходимости и согласовывать его с фазами движения. При этом обычная головная боль после нагрузки не означает, что мозгу обязательно не хватает кислорода: механизм таких симптомов сложнее и может быть связан сразу с несколькими факторами.

Чтобы снизить риск неприятных ощущений, тренировку стоит начинать с разминки, постепенно повышать интенсивность и не пытаться выполнять упражнения на пределе возможностей. Во время занятия необходимо регулярно пить, особенно при жаре и обильном потоотделении. После тренировки полезны несколько минут спокойной ходьбы и лёгкая растяжка — резкая остановка интенсивной нагрузки также может ухудшить самочувствие.

Особенно важно обратить внимание на внезапную, очень сильную головную боль, возникшую во время упражнения или сразу после него. Если она сопровождается нарушением речи или зрения, слабостью или онемением конечностей, потерей сознания, выраженным головокружением, повторной рвотой, нарушением координации или необычной для человека болью, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Такие симптомы нельзя списывать только на усталость после тренировки. Если головные боли после занятий повторяются, становятся сильнее или возникают даже при умеренной нагрузке, стоит обратиться к врачу.

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