Фитнес-эксперт объяснила, как понять, что организму не хватает восстановления

Участница Альянса тренеров Evotren, персональный тренер-нутрициолог Елена Жирнова рассказала в беседе с «Чемпионатом», что тренировки — это инвестиция в здоровье, но занятия работают только при условии восстановления.

«Современная спортивная медицина предупреждает: главная ошибка — считать отдых «бездельем». Адаптация и прогресс происходят именно в момент восстановления, а не во время нагрузки. Учёные подчёркивают: универсального анализа на «перетренированность» не существует. Диагноз ставится по совокупности сигналов», — говорит эксперт.

На что смотреть в первую очередь:

падение результатов. Привычный темп бега даётся тяжелее, рабочие веса не растут, а техника ухудшается;

нарушения сна. Парадокс: при сильной усталости человек плохо засыпает. Это создаёт замкнутый круг, который многие пытаются разорвать кофеином, усугубляя проблему;

боль дольше 72 часов. Если крепатура не проходит за три дня или болят суставы и связки — это тревожный звонок;

пульс и HRV. Вариабельность ритма — полезный инструмент, но не «детектор». Снижение HRV может означать как перегрузку, так и успешную адаптацию. Оценивать нужно только в динамике с другими показателями;

психика. Раздражительность, апатия и потеря удовольствия от тренировок — часто первый признак истощения;

питание. Недостаток энергии (калорий) при высоких нагрузках бьёт по здоровью сильнее, чем сами тренировки.

Нельзя ставить диагноз по одному плохому утру. Ведите дневник, следите за тенденциями. Если сон, настроение, пульс и результаты ухудшаются одновременно несколько дней — это не повод «потерпеть», а сигнал пересмотреть режим. Восстановление — это часть тренировки, а не время безделья.

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