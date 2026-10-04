Диетолог объяснила, какие орехи стоит включать в рацион

​Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в беседе с «Чемпионатом» объяснила, какие орехи стоит включать в рацион. С точки зрения универсальности для здорового питания врач выделяет грецкий орех. Однако правильнее говорить не о «самом полезном» орехе, а о разнообразии: разные виды содержат разные сочетания полезных жиров, белка, клетчатки, витаминов и минералов.

«В условный топ-5 я бы включила грецкие орехи, миндаль, фисташки, фундук и пекан. Грецкие особенно интересны высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, в том числе альфа-линоленовой кислоты — растительной формы омега-3. Миндаль богат витамином Е, магнием, клетчаткой и мононенасыщенными жирами. Фисташки дают белок, клетчатку и калий. Фундук также является хорошим источником мононенасыщенных жиров и витамина Е, а пекан содержит преимущественно ненасыщенные жиры и полифенольные соединения», — говорит Джутова.

При этом не стоит приписывать орехам какое-либо уникальное лечебное действие. Например, они не «укрепляют иммунитет» напрямую, но могут помогать обеспечивать организм необходимыми нутриентами. В целом регулярное употребление орехов в рамках сбалансированного рациона связано с благоприятными показателями сердечно-сосудистого и метаболического здоровья.

Отдельный вопрос — качество продукта. Орехи, особенно при неправильном хранении, могут поражаться плесенью. Некоторые виды плесени способны вырабатывать афлатоксины — токсичные вещества, которые при значительном и длительном воздействии могут повреждать печень. Поэтому не стоит употреблять орехи с признаками плесени, неприятным или прогорклым запахом, измененным вкусом. Покупать их лучше у производителей и продавцов, соблюдающих условия хранения. Важно понимать, что обжаривание не является гарантией устранения уже образовавшихся афлатоксинов.

Для ежедневного перекуса стоит ориентироваться примерно на 20-30 г орехов в день — это небольшая горсть. Можно составить простой микс: например, немного грецких орехов, миндаля, фундука и фисташек. Лучше выбирать варианты без соли, сахара и сладких покрытий. При этом орехи достаточно калорийны, поэтому их количество стоит учитывать в общей энергетической ценности рациона.

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