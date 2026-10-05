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«Есенинский пробег» пройдёт в Рязанской области 10 октября

«Есенинский пробег» пройдёт в Рязанской области 10 октября
«Есенинский пробег»
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«Есенинский пробег» пройдёт в Рязанской области 10 октября. Локация — Рыбное. Старт посвящён дню рождения поэта Сергея Есенина. Участникам предлагается преодолеть 21 км.

Забег проводится с 1980 года и ежегодно собирает любителей и профессионалов Рязанской области и других регионов России.

Программа:

  • 7:30 и 8:00 — отъезд автобусов от площади Победы (со стороны «Виктории Плазы»);
  • 8:00-11:30 – мандатная комиссия, получение стартовых номеров по адресу;
  • 11:45 – открытие соревнований;
  • 12:00 – старт;
  • 14:00-15:00 – концерт.

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