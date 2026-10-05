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Диетолог объяснил, какое масло лучше использовать каждый день

Диетолог объяснил, какое масло лучше использовать каждый день
Какое масло использовать ежедневно
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Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», что растительные масла являются источником ненасыщенных жирных кислот и помогают организму усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K. При этом важно учитывать не только вид масла, но и способ его использования: одно лучше подходит для салата, другое — для приготовления пищи.

«Для заправки салатов предпочтительнее нерафинированные масла холодного отжима. Они сохраняют больше биологически активных веществ и подходят для употребления без нагревания. Одним из наиболее изученных вариантов остаётся оливковое масло Extra Virgin: оно богато мононенасыщенной олеиновой кислотой, витамином Е и полифенолами. Хорошим дополнением к рациону могут быть льняное, чиа, гречишное и нерафинированное масло авокадо. Их можно чередовать, чтобы получать разные виды жирных кислот», — рекомендует врач.

Для жарки важна устойчивость масла к нагреванию. В этом случае лучше выбирать рафинированные масла с высокой температурой дымления — например, рафинированное авокадовое. Нерафинированные масла холодного отжима при сильном нагревании теряют часть ценных компонентов, поэтому их рациональнее использовать в холодных блюдах. Повторно использовать масло после жарки не рекомендуется.

Сливочное и масло гхи содержат преимущественно насыщенные жиры, поэтому использовать их можно, но умеренно. Они не должны полностью заменять растительные масла в ежедневном рационе. Количество зависит от общей калорийности питания и состояния здоровья, особенно уровня холестерина. При нарушениях липидного обмена рацион стоит обсудить с врачом.

Отдельное внимание необходимо уделить хранению. Свет, тепло и контакт с кислородом ускоряют окисление масел. Особенно чувствительны к этому масла, богатые омега-3, например льняное. Их лучше покупать в небольших бутылках из тёмного стекла, плотно закрывать и хранить в соответствии с рекомендациями производителя; после вскрытия многие нерафинированные масла целесообразно держать в холодильнике. Если появился прогорклый запах или неприятный горький вкус, продукт употреблять не стоит.

Таким образом, одного универсального масла на все случаи нет. Для салатов разумно выбирать качественные нерафинированные масла, а для жарки — более устойчивые к нагреванию. Оптимальный подход — разнообразить источники жиров, соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности здоровья.

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