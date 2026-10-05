Сомнолог рассказал, почему с возрастом человек начинает раньше просыпаться

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», что с возрастом режим сна действительно может меняться: человек начинает раньше хотеть спать вечером и просыпаться утром, иногда ещё до привычного времени. Это связано не только с изменением образа жизни, но и с перестройкой работы биологических часов. При этом ранний подъём сам по себе не считается проблемой, если человек высыпается и сохраняет нормальную бодрость в течение дня.

«Одна из причин — изменения в выработке мелатонина, гормона, который участвует в регуляции цикла сна и бодрствования. С возрастом его секреция может становиться менее выраженной, а время наступления сонливости и пробуждения — смещаться. Одновременно меняется архитектоника сна: доля глубокого сна обычно уменьшается, сон становится более поверхностным, а кратковременные пробуждения происходят чаще. Поэтому пожилой человек может проводить в постели столько же времени, но спать менее непрерывно», — говорит врач.

Меняется и работа циркадной системы. Условные «внутренние часы» становятся менее устойчивыми к внешним факторам, а чувствительность к свету и режиму дня может изменяться. В результате биологические ритмы у некоторых людей смещаются в сторону более раннего засыпания и пробуждения. Дневной свет при этом остаётся одним из главных сигналов для настройки внутренних часов, поэтому недостаток естественного освещения днём и, наоборот, яркий свет вечером способны дополнительно сбивать режим.

На качество сна влияют и заболевания, которые чаще встречаются с возрастом. Боль, заболевания суставов, сердечно-сосудистые и лёгочные нарушения, частое мочеиспускание ночью, тревожные состояния и приём некоторых лекарств могут приводить к более частым пробуждениям. Свой вклад вносит и уровень дневной активности: при малоподвижном образе жизни организму может быть сложнее сформировать выраженную потребность в продолжительном ночном сне.

Поэтому бороться с возрастным изменением режима, пытаясь любой ценой спать до позднего утра, не всегда необходимо. Если человек раньше ложится и раньше просыпается, но днём чувствует себя хорошо, такой график может соответствовать его индивидуальному ритму. Полезнее поддерживать стабильное время подъёма, регулярно получать естественный свет в первой половине дня и сохранять физическую и социальную активность в течение дня.

Вечером, напротив, стоит уменьшать воздействие яркого света и не перегружать организм кофеином. Спальня должна быть тихой, тёмной и комфортной по температуре. Если ранние пробуждения сопровождаются выраженной дневной сонливостью, постоянной усталостью, громким храпом, остановками дыхания во сне или стали резко сильнее без очевидной причины, стоит обсудить ситуацию с врачом.

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