Врач объяснила, как отличить обычную усталость от симптомов анемии

Усталость — одна из самых частых жалоб, с которыми человек приходит к врачу. За ней может стоять как обычное переутомление, так и анемия. О том, как их различить, «Чемпионату» рассказала нутрициолог и врач Елена Коновалова.

По словам эксперта, обычная усталость приходит после нагрузки и уходит после отдыха. Анемия работает иначе: она накапливается постепенно и не отступает, даже если человек хорошо выспался и провёл выходные дома. Более того, она усиливается со временем. Если усталость стала фоном, который не проходит неделями, это уже повод задуматься.

При анемии усталость особенно ярко проявляется при физической активности. Человек может сидеть или лежать и чувствовать себя сносно, но стоит ему подняться по лестнице или дойти до магазина, и появляется ощущение, будто конечности налиты свинцом.

«Это не просто «тяжело», а принципиально другое состояние: сердце колотится, дыхания не хватает, приходится останавливаться через несколько шагов», — объясняет врач.

Есть и внешние признаки. При анемии внутренняя поверхность нижнего века становится бледно-розовой или почти белой вместо ярко-красной. Ногтевые пластины меняются: становятся тусклыми, тонкими, могут появляться белые пятна или поперечные бороздки. Кожа часто выглядит сухой и бледной. Иногда меняются вкусовые предпочтения: появляется желание есть лёд, мел или глину.

Есть и менее очевидные сигналы: головокружение, шум в ушах, учащённое сердцебиение в покое, одышка при небольших нагрузках, снижение концентрации, раздражительность. Отдельно врач отметила скрытую анемию, или латентный дефицит железа.

«Это состояние, когда запасы железа уже истощены, но гемоглобин ещё держится в норме. Человек может увидеть нормальный гемоглобин и успокоиться, хотя проблема уже есть. Чтобы увидеть запасы железа, нужно смотреть ферритин», — подчёркивает эксперт. В группе риска — женщины репродуктивного возраста, беременные и кормящие, люди на строгих диетах и те, у кого есть хронические кровопотери.

«Не начинайте пить препараты железа самостоятельно, избыток тоже опасен. Нужно сдать общий анализ крови и ферритин, а врач поможет найти причину потери железа», — заключает специалист.

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