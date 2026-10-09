Биолог рассказала, кому нельзя есть зефир

Зефир считается одним из самых лёгких десертов, но подходит он не всем. О противопоказаниях в беседе с NEWS.ru рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

По её словам, зефир не рекомендован людям с диабетом, гастритом и язвой. Высокое содержание сахарозы и глюкозы вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. При чрезмерном употреблении сахара также провоцируют кариес и способствуют набору веса.

При этом для здоровых людей зефир может быть менее вредным десертом, чем шоколад или торты, благодаря низкой калорийности. Содержащийся в нём фруктовый пектин улучшает пищеварение и нормализует стул.

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