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Врач назвала способы снять мигрень без таблеток

Врач назвала способы снять мигрень без таблеток
Врач назвала способы снять мигрень без таблеток
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Снять головную боль при мигрени можно без таблеток. О способах в беседе с NEWS.ru рассказала физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

По её словам, помочь способен холодный компресс на лоб и виски — холод сужает сосуды и снижает болевой синдром. Мягкий массаж шейно-воротниковой зоны уменьшает мышечный спазм. А точечное давление на основание черепа и межбровную область помогает справиться с болью.

Как отметила медик, при мигрени эффективен немедикаментозный подход. Воспользоваться этими простыми приёмами можно в любое удобное время, добавила она.

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