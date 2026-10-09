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Психолог объяснил, чем настоящая депрессия отличается от плохого настроения

Психолог объяснил, чем настоящая депрессия отличается от плохого настроения
Чем депрессия отличается от плохого настроения
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Исчезновение человека из социальных сетей и выпадение из активной жизни может быть признаком опасной депрессии. Об этом aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.

По словам специалиста, депрессия — это заболевание, при котором человек физически не может ничем заниматься. Он не просто не хочет идти на работу — он не может этого сделать, не может встречаться с друзьями. Человек лежит и смотрит в потолок, может часами ничего не делать, лежать в тишине, глядя в одну точку. Он полностью выпадает из жизни и из социальных сетей. Такое состояние лечится медикаментозно, и обращаться в этом случае нужно к психиатру, подчеркнул Ланг.

Эксперт добавил, что если человек говорит, что у него депрессия, но продолжает жить активной жизнью, работать и всё успевать — это не депрессия.

К ключевым эмоциональным и поведенческим признакам депрессии относят стойкое снижение настроения — чувство грусти, пустоты, безысходности, потерю интереса и способности получать удовольствие от того, что раньше радовало, повышенную утомляемость даже от небольших нагрузок, чувство вины или собственной никчёмности, пессимистичный взгляд на будущее.

Часто появляются трудности с концентрацией и принятием решений, ощущение «тумана» в голове, возможна раздражительность либо эмоциональная заторможенность. Среди физических проявлений — нарушения сна, изменения аппетита и веса, необъяснимые боли или дискомфорт.

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