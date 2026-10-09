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Врач объяснил, как отличить кашель курильщика от поражения лёгких

Врач объяснил, как отличить кашель курильщика от поражения лёгких
Как отличить кашель курильщика от поражения лёгких
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Отличить привычный кашель курильщика от тяжёлого поражения лёгких можно по мокроте и сопутствующим симптомам. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

По его словам, кашель курильщика — это хронический бронхит, который можно сравнить с химическим ожогом слизистой бронхов. На фоне курения часто развивается ХОБЛ, а осложнением становится рецидивирующая бронхопневмония.

Главное отличие — в характере мокроты. У обычного курильщика кашель возникает утром, мокрота коричневая, днём становится легче. При тяжёлом поражении кашель постоянный, мокрота обильная жёлто-зелёная, появляются одышка и астматические приступы.

При ХОБЛ состояние тяжелее: возможны приступы удушья, реакция на холод, аллергены, запахи и стресс. Сильный хронический кашель врач также связал с эмфиземой лёгких и бронхоэктатической болезнью.

По словам Звонкова, около 90% людей с ХОБЛ — курильщики, но болезнь встречается и у некурящих — например, при профессиональных патологиях или атопической астме.

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