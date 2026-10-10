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Врач рассказала, почему может часто появляться икота

Врач рассказала, почему может часто появляться икота
Почему может часто появляться икота
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Икота — это непроизвольное ритмичное сокращение диафрагмы и межрёберных мышц, которое сопровождается резким смыканием голосовой щели и характерным звуком. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-терапевт медицинского центра «Юниклиник» Динара Сахарова.

По словам врача, механизм икоты — это рефлекторная дуга: раздражение диафрагмального или блуждающего нерва, передача сигнала в головной и спинной мозг, а затем ответный сигнал к мышцам. Сам звук «ик» может стать дополнительным раздражителем, запуская замкнутый цикл повторных сокращений.

Частая икота бывает как физиологическим процессом, так и признаком заболевания. Физиологическая обычно кратковременная — от нескольких секунд до 10–15 минут — и проходит сама. Её вызывают переедание или быстрое поглощение пищи, когда переполненный желудок давит на диафрагму; газированные напитки и алкоголь, острая, слишком горячая или холодная еда, резкие перепады температуры, стресс, испуг, сильный смех или кашель.

Главный маркер проблем — длительность. Если икота не проходит более 48 часов, её называют стойкой, а если сохраняется месяцами — трудноразрешимой. Настораживают регулярные приступы без явной причины и сопутствующие симптомы: боль в груди или одышка могут указывать на проблемы с сердцем; спутанность сознания, нарушение речи, головокружение и слабость — на поражение нервной системы. Также важна связь с операциями на органах брюшной или грудной полости либо с приёмом некоторых лекарств.

Основной причиной длительной икоты остаются заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язвенная болезнь, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

«Если икота затянулась или сопровождается тревожными симптомами, врач советует не игнорировать это и обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или неврологу. Задача специалиста — найти первопричину, а не просто убрать симптом», — заключила Динара Сахарова.

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