Стоматолог рассказал, почему по утрам может болеть челюсть

Утренняя боль и скованность в челюсти могут быть связаны не с зубами, а с их ночным сжиманием. Об этом «Чемпионату» рассказал врач-стоматолог-ортопед, эксперт Nobel Biocare Андрей Семенюк.

Если человек просыпается с усталостью в челюсти, болью в висках или под скулами, причиной может быть бруксизм — непроизвольное сжимание и скрежетание зубами во сне. Ночью жевательные мышцы сокращаются во время микропробуждений, человек этого не замечает, но к утру мышцы перегружены. Боль обычно тупая и проходит в течение дня.

Бруксизм не всегда связан только со стрессом — иногда он сопровождает апноэ сна. На нарушения дыхания указывают громкий храп, остановки дыхания, дневная сонливость и утренняя головная боль. При таких симптомах стоит проверить дыхание во сне, говорит стоматолог.

Постоянная ночная нагрузка ведёт к стиранию эмали, трещинам и сколам. Врач отмечает, что при выраженном стирании важно понять, как распределяется нагрузка, и оценить состояние мышц, сустава и прикуса. Если сначала установить коронки или имплантаты, не разобравшись с ночной нагрузкой, результат может быть нестабильным.

Отсутствующий жевательный зуб со временем приводит к наклону соседних зубов, выдвижению зуба-антагониста и уменьшению костной ткани. Поэтому даже без боли стоит показать дефект стоматологу. Имплантация нужна не всегда — решение принимают после диагностики.

Стоматолог подчеркнул, что у естественного зуба есть связка, которая амортизирует нагрузку, у имплантата её нет. Поэтому при ночном сжимании он может перегружаться. Правильная последовательность лечения: диагностика, устранение проблем, стабилизация прикуса и только затем имплантация.

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