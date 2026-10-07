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Нефролог рассказала, какие привычки могут вредить почкам

Нефролог рассказала, какие привычки могут вредить почкам
Какие привычки могут вредить почкам
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Почки — орган удивительно выносливый: они годами компенсируют нагрузку и нередко «молчат» до тех пор, пока резерв не окажется почти исчерпан. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» Елена Меркушева, врач-нефролог медицинского центра «Юниклиник».

По мнению эксперта, именно поэтому так опасна иллюзия, что почкам можно помочь «чистками», мочегонными сборами и разрекламированными БАДами. На самом деле непроверенные растительные комплексы и «детокс-программы» — это дополнительная, порой нефротоксичная нагрузка на и без того работающую с перегрузкой систему: вместо пользы можно получить лекарственное поражение почек, которое разовьётся незаметно и необратимо.

Как отмечает специалист, действительно вредят вполне конкретные и вполне бытовые вещи. Алкоголь и наркотические вещества (особенно внутривенные) бьют по почечной ткани напрямую и через системные метаболические нарушения.

Не менее значима, по словам нефролога, и банальная гигиена: несоблюдение правил интимной гигиены у мужчин и женщин открывает путь восходящей инфекции — от уретры и мочевого пузыря к чашечно-лоханочной системе, вплоть до пиелонефрита.

Отдельного разговора, подчёркивает эксперт, заслуживают лекарства. Бесконтрольный приём НПВС (ибупрофен, диклофенак, нимесулид и их аналоги) и антибиотиков «на всякий случай», без назначения и контроля врача, — одна из частых причин лекарственного поражения почек.

Всё это вместе, резюмирует Елена Меркушева, и есть та самая незаметная повседневная нагрузка, которая со временем может привести к необратимым последствиям.

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