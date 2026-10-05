Эксперт дал совет, как обезопасить себя от утечки банковских данных

Член экспертного совета компании «Кибериспытание» Антон Бочкарёв дал совет в рубрике «Теперь вы знаете», как обезопасить себя от утечки банковских данных. Если опасаетесь, можете поставить двойное подтверждение перевода — это когда при попытке перевести кому-то денег с вашего счёта запрашивается разрешение на перевод у какого-нибудь ещё члена семьи.

«Лучше установить обязательное подтверждение операций через SMS и сервис «второй руки», подтверждение перевода родственником (актуально для пожилых и детей). Сейчас опция «второй руки» работает прежде всего для пенсионеров, подключается в банке по запросу», — рекомендует эксперт.

Ну и на всякий случай хотя бы временно поставьте запрет брать кредиты от вашего лица — это популярная схема использования чужих паспортных данных. Серьёзные банки без вашего личного присутствия кредит и так не оформят, а вот всякие микрозаймы могут и закрыть глаза на такие нарушения.

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