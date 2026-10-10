Трихолог рассказал, каких веществ может не хватать организму при выпадении волос

Выпадение волос — это не только косметическая проблема: часто оно сигнализирует, что в организме не хватает важных питательных веществ. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Юниклиник» Полина Васильева.

По мнению эксперта, не стоит спешить с покупкой дорогих шампуней и «витаминов для волос» — сначала важно разобраться в причинах и понять, какие дефициты чаще всего обнаруживаются у людей с усиленным выпадением.

Специалист подчеркнула, что всё нижесказанное носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Любые добавки, по словам трихолога, можно принимать только после анализа крови и рекомендации специалиста.

Эксперт объяснила, что волос — не жизненно важный орган. Когда организму не хватает питательных веществ, он в первую очередь направляет их на поддержание работы сердца, мозга и других ключевых систем, а волосяные фолликулы получают ресурсы по остаточному принципу. Поэтому при дефиците железа, белка или витаминов волосы могут начать выпадать активнее.

Одним из самых частых дефицитов, по словам врача, остаётся железо. Оно необходимо для доставки кислорода к клеткам, включая волосяные фолликулы, но ориентироваться только на гемоглобин нельзя: важно проверить ферритин — запас железа в организме. У женщин с выпадением волос железодефицит выявляется очень часто, а для здоровых волос трихологи нередко называют целевой уровень ферритина выше 70 нг/мл, хотя лабораторные нормы могут быть ниже. Проверять, как уточнила Васильева, стоит ферритин, железо, ОЖСС и гемоглобин, при этом принимать железо без анализа опасно, поскольку его избыток токсичен.

Также, как отметила трихолог, важен витамин D, который регулирует цикл роста волос. Его дефицит, по разным данным, выявляется у 70–80% пациентов с диффузной алопецией. Врач посоветовала проверять 25-гидроксивитамин D — 25(OH)D, а ориентиром назвала уровень около 40–50 нг/мл, уточнив, что в разных лабораториях единицы могут отличаться.

Ещё один значимый элемент — цинк: по мнению эксперта, он участвует в синтезе белка и делении клеток фолликула. При его нехватке волосы становятся тусклыми и ломкими, часто появляется перхоть и усиливается выпадение. В группе риска, по словам специалиста, вегетарианцы и люди с заболеваниями ЖКТ, так как цинк из растительной пищи усваивается хуже. Проверить цинк можно в сыворотке крови.

Отдельно врач указала на роль белка: волосы примерно на 90% состоят из кератина, и при недостатке белка в рационе организм начинает экономить, направляя его на более важные функции, что может приводить к активному выпадению. Ориентир для взрослого человека, как уточнила эксперт, — 1-1,5 г белка на килограмм массы тела, но точная норма зависит от здоровья, нагрузок и особенностей питания.

Среди возможных причин специалист назвала и дефицит витамина B12, который часто приводит к анемии, из-за чего нарушается питание корней волос. В группе риска — веганы, люди с болезнями желудка и кишечника, а также те, кто принимает некоторые лекарства. Проверить, по словам врача, можно витамин B12 в крови.

Кроме того, по мнению эксперта, важно учитывать фолиевую кислоту (B9), необходимую для деления клеток. Её дефицит чаще встречается при беременности, при употреблении алкоголя и при нарушениях всасывания в ЖКТ. Проверять рекомендуется фолаты в сыворотке или эритроцитах.

Говоря о биотине (B7), Васильева напомнила, что это самый популярный «витамин для волос», но он эффективен только при лабораторно подтверждённом дефиците. По некоторым данным, дефицит биотина встречается у части женщин с выпадением волос, однако рутинно принимать его не стоит. Проверка биотина в крови проводится по показаниям.

Ещё одно вещество, на которое обратила внимание врач, — селен. Он участвует в работе щитовидной железы и обладает антиоксидантными свойствами, а его дефицит является установленной причиной диффузной алопеции. По словам эксперта, проверить можно селен в сыворотке.

Если человек заметил усиленное выпадение, трихологи, как отметила специалист, часто рекомендуют сдать анализы на ферритин, сделать общий анализ крови, проверить витамин D (25(OH)D), витамин B12, фолиевую кислоту, цинк, селен, ТТГ и гормоны щитовидной железы, а при необходимости — половые гормоны.

При этом трихолог подчеркнула, что выпадение волос — мультифакторная проблема: дефициты являются частой, но не единственной причиной. На состояние волос, по словам эксперта, также влияют гормональные нарушения, стресс, генетическая предрасположенность, заболевания щитовидной железы, анемия и другие состояния.

Главное правило, по мнению врача, — не назначать себе добавки самостоятельно: сначала нужно сдать анализы, затем обсудить результаты с трихологом, эндокринологом или терапевтом. Только врач, как подчеркнула Васильева, сможет подобрать правильную дозировку и форму препарата, а также исключить другие причины выпадения волос.

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