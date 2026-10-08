Трихолог объяснила, сколько выпавших волос в день считается нормой

Выпадение волос — одна из самых тревожных тем для миллионов людей. Однако паниковать раньше времени не стоит: потеря волос — естественный биологический процесс. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Юниклиник» Полина Васильева.

По словам эксперта, с проблемой повышенного выпадения волос сталкиваются 96% мужчин и 79% женщин. И первое, что обычно волнует тех, кто замечает волосы на расчёске или подушке, — сколько волос должно выпадать на самом деле и где проходит граница между нормой и патологией.

Как пояснила Васильева, в среднем человек теряет от 50 до 100 волос в день. По мнению специалиста, это физиологический процесс, отражающий непрерывный цикл развития волосяного фолликула, при этом некоторые эксперты называют оптимальным показателем для здорового человека 50-80 волос.

Трихолог обратила внимание, что волосы на голове растут не синхронно. В любой момент времени около 85-90% волосяных фолликулов находятся в фазе активного роста (анаген), тогда как примерно 10-15% пребывают в фазе покоя (телоген). Именно эти «отдыхающие» волосы, по словам врача, и выпадают ежедневно, уступая место новым.

При этом, как отметила специалист, общая норма в 50-100 волос применима и к мужчинам, и к женщинам, хотя есть нюансы. По некоторым данным, женщины теряют в среднем 50-70 волос в день, а мужчины — 40-60, но эти различия, по мнению эксперта, незначительны и не должны вызывать беспокойства.

Отдельно Васильева указала на периоды гормональных перестроек. По словам трихолога, у женщин количество выпадающих волос может резко возрастать после родов, во время менопаузы или при отмене гормональных контрацептивов, что связано с изменением баланса эстрогена и прогестерона, однако в большинстве случаев процесс обратим.

Ещё одна причина, из-за которой выпадение становится заметнее, — сезонные колебания. Эксперт подчеркнула, что сезонное выпадение — реальный физиологический феномен: исследования показывают, что пик приходится на октябрь-ноябрь, когда в день может выпадать до 140 волос, а весенний период становится вторым по интенсивности. При этом сезонная «линька» обычно длится не более четырёх-восьми недель и не сопровождается видимым снижением плотности причёски: волосы выпадают равномерно, а не очагами.

По мнению специалиста, пугающий для многих момент — большое количество волос во время мытья головы — тоже часто объясним. Мытьё, как уточнила Васильева, не вызывает выпадение, а лишь ускоряет отделение тех волос, которые уже готовы выпасть. Если человек моет голову не каждый день, за несколько дней накапливается больше «отживших» волос, и во время мытья они выпадают сразу.

В норме, по словам врача, при каждом мытье может выпадать от 15 до 30 волосков, а при редком мытье — и больше. Насторожиться стоит, если во время мытья человек теряет целые пряди, а не отдельные волоски.

Также эксперт напомнила о простом домашнем тесте, который используют и трихологи, — pull test (тест натяжения). Чтобы провести его, нужно взять небольшую прядь волос (около 50-60 волос) у корней на макушке или висках тремя пальцами и медленно, но уверенно потянуть, повторив в нескольких зонах. В норме, по словам Васильевой, должно выйти не более двух волос, а если каждый раз в руке остаётся четыре-шесть и более волосков, это повод обратиться к специалисту.

Как отметила трихолог, количество волос на расчёске — не единственный показатель. По мнению эксперта, важно обращать внимание на совокупность признаков: выпадение превышает 100-150 волос ежедневно на протяжении нескольких недель; плотность волос визуально уменьшается — пробор становится шире, хвост тоньше; волосы выпадают очагами, образуя проплешины; выпадение сопровождается зудом, жжением или покраснением кожи головы; потеря волос началась резко и продолжается более двух-трёх месяцев.

Если человек отмечает хотя бы два из этих признаков, стоит записаться на консультацию к трихологу или дерматологу, подчеркнула Васильева. Эксперт добавила, что выпадение волос — не всегда болезнь: 50-100 волос в день — это норма, а сезонные колебания, мытьё головы и расчёсывание лишь делают процесс более заметным, но не являются патологией.

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