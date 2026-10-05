Сомнолог назвал неочевидный негативный эффект от будильника для здоровья

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с «Чемпионатом» рассказал, что неожиданный громкий звук может восприниматься нервной системой как сигнал потенциальной опасности. В ответ активируется симпатическая нервная система — часть вегетативной нервной системы, которая отвечает за мобилизацию организма в стрессовой ситуации.

«В результате может увеличиваться частота сердечных сокращений, временно повышаться артериальное давление и учащаться дыхание. Одновременно организм вырабатывает гормоны, связанные со стрессовой реакцией, в том числе адреналин и кортизол. Поэтому после резкого пробуждения некоторые люди могут чувствовать сердцебиение, напряжение, тревожность или общий дискомфорт», — говорит эксперт.

Важно, однако, не преувеличивать опасность. Для здорового человека кратковременная стрессовая реакция на громкий звук обычно является нормальной физиологической реакцией. Кроме того, само пробуждение сопровождается естественными изменениями работы нервной системы и гормонального фона. Но если каждое утро начинается с внезапного громкого сигнала, такой способ пробуждения может быть неприятным и субъективно более стрессовым.

Особенно внимательно к утреннему режиму стоит относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкое изменение частоты сердцебиения и артериального давления для них может иметь большее значение. Если после пробуждения регулярно возникают сильное сердцебиение, боль в груди, выраженная одышка или головокружение, это повод обратиться к врачу, а не просто менять будильник.

Один из простых вариантов — отказаться от резкого сигнала в пользу мелодии, громкость которой постепенно увеличивается в течение нескольких минут. Вместо внезапного «звонка» мозг получает более плавный звуковой сигнал, позволяющий постепенно перейти от сна к бодрствованию.

Ещё один вариант — световой будильник. Он постепенно увеличивает освещённость перед запланированным временем подъёма, имитируя естественный рассвет. Свет влияет на циркадные ритмы и помогает организму подготовиться к пробуждению.

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