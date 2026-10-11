Невролог рассказал, почему головная боль появляется к вечеру

Головные боли чаще всего развиваются во второй половине дня или к вечеру, когда человек устал, и проходят после сна. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская.

По мнению эксперта, в таких случаях чаще всего речь идёт о самом распространённом виде головной боли — головной боли напряжённого типа. Для неё характерна тупая, чаще двухсторонняя боль, которая может локализоваться в разных участках головы, но чаще — в лобно-теменно-височной области и в орбитах, напоминая сдавливание головы каской или обручем.

Как пояснила Жураковская, головные боли напряжения связаны с тем, что напрягаются мышцы шеи и височной области. Это может происходить при длительной работе за компьютером или просто при продолжительном сидении в статичной позе, а также при зрительном напряжении.

Кроме того, по словам специалиста, к развитию головной боли напряжения могут приводить стресс, тревога и недосыпание. Эти состояния сопровождаются спазмом и болезненностью мышц шеи.

По мнению эксперта, людям, чья работа сидячая, связана со зрительным напряжением и/или стрессами, важно соблюдать ряд рекомендаций. В частности, правильно организовать рабочее место: сидеть прямо, не полубоком, перед монитором, который должен находиться от глаз на расстоянии вытянутой руки; локти должны стоять на подлокотниках, а не быть на весу; мышь и клавиатура — располагаться удобно на столе, чтобы не приходилось тянуться и напрягать руки. Также рабочее место должно быть достаточно освещено.

Ещё одна рекомендация — делать 2–3-минутные перерывы для разминки каждые 60 минут. Во время перерыва следует встать из-за рабочего места, подвигать головой, размять шею и другие мышцы, которые могут затекать и болеть, а также снять напряжение с глаз с помощью глазной гимнастики.

Также специалист советует освоить и ежедневно выполнять специальные упражнения для шеи — лечебную гимнастику, дозировать рабочие нагрузки и не допускать переутомления. Помимо этого, по словам Жураковской, важно поддерживать физическую активность, высыпаться и избегать стрессов.