Логопед предупредила о негативном влиянии гаджетов на развитие речи у детей

Логопед АО «Медицина» рассказала в беседе с «Чемпионатом», что сейчас действительно наблюдается устойчивый рост обращений за логопедической помощью, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте.

«Одна из значимых причин — замещение живого общения экранным временем. Исследования последних лет показывают: чрезмерное и неконтролируемое использование гаджетов связано с более слабым развитием связной речи, фразовой речи и грамматики у дошкольников. Важно подчеркнуть: дело не столько в самом устройстве, сколько в том, что экран «ворует» время диалога со взрослым», — говорит врач.

Каждая дополнительная минута экранного времени снижает количество обращений взрослого к ребёнку примерно на семь словесных реплик, а каждый лишний час родительского использования смартфона в присутствии ребёнка связан с замедлением прироста словарного запаса.

При этом гаджеты — не единственная причина. Среди других факторов роста речевых нарушений эксперты называют:

снижение интенсивности речевого взаимодействия в семье (родители меньше читают вслух, комментируют, играют в ролевые игры);

рост числа детей с перинатальными факторами риска (недоношенность, гипоксия), которые влияют на созревание речевых зон мозга;

увеличение выявляемости расстройств аутистического спектра (РАС) и других нарушений развития, где речевые трудности — часть картины;

миграционные процессы и двуязычие без достаточной поддержки родного языка в дошкольном возрасте.

Отдельно стоит упомянуть феномен, который в литературе описывают как «виртуальный аутизм»: у части детей при очень раннем и длительном экранном времени появляются поведенческие черты, напоминающие РАС (снижение зрительного контакта, задержка речи, двигательная пассивность). Это состояние часто обратимо при нормализации режима и восстановлении живого общения.

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