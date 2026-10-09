Невролог рассказала, почему после сна может болеть поясница

Боли в пояснице чаще всего возникают на фоне дегенеративных изменений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. К ним относятся остеохондроз, спондилоартроз, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская.

По мнению эксперта, под воздействием разных причин — нагрузки, травмы, переохлаждения, перенесения вирусных и других инфекционных заболеваний — возникают обострения, когда появляется боль и ограничение подвижности в пояснице. Обострение — это воспалительный процесс, для которого характерен отёк тканей.

Ночью, как пояснила Жураковская, отёчность максимально выражена, поэтому после сна боль бывает сильнее. При этом, по словам специалиста, если подвигаться, «расходиться», становится легче.

Также при обострении остеохондроза, отметила врач, возникает мышечное напряжение, с помощью которого организм пытается ограничить подвижность в области боли. Однако длительное напряжение в мышцах приводит к их переутомлению и возникновению боли, похожей на ту, которая бывает, например, при возобновлении тренировок после длительного перерыва и которая также усиливается после сна.

Ещё одной частой причиной переутомления мышц поясничной области, по мнению эксперта, может быть длительное поддержание статичного положения тела — например, при сидячей работе, вождении, работе в наклон или в неудобной позе.

Кроме того, боли в пояснице после сна, по словам Жураковской, бывают связаны с неподходящим спальным местом. Спать необходимо на прямой, не прогибающейся поверхности, в идеале — на ортопедическом матрасе. Жёсткость, уточнила врач, зависит от веса тела: чем больше вес, тем жёстче должен быть матрас.

При мышечной и позвоночной боли специалист рекомендует обеспечить спальное место достаточно жёстким ортопедическим матрацем, а при нагрузках держать спину ровно и не поднимать тяжести из положения в полунаклон. По мнению эксперта, при тяжёлых нагрузках стоит использовать корсеты и спортивные пояса.

Также, как подчеркнула Жураковская, важно избегать длительного сидения. Если работа сидячая, необходимо обеспечить удобное рабочее место, работать за столом, опираться спиной на спинку кресла и делать перерывы в работе для разминки не реже чем через один час. Если предстоит длительная поездка за рулём, врач рекомендует делать остановки для разминки.

Помимо этого, по словам специалиста, стоит поддерживать нормальный вес тела, укреплять мышцы поясничной области с помощью лечебной гимнастики и плавания, а также выполнять упражнения на растяжку. Врач добавила, что необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину боли и при необходимости пройти обследование.

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