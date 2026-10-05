«Вьюнок трейл» пройдёт в Ленинградской области 11 октября

«Вьюнок трейл» состоится в Ленинградской области 11 октября. Локация — озеро Сиркиярви. Организаторы подготовили трассы разной протяжённости, чтобы каждый участник мог выбрать дистанцию по силам и амбициям.

Для взрослых участников — технически насыщенные маршруты на 26 км, 14 км и 8 км. Эти дистанции подойдут и опытным бегунам, которые хотят проверить выносливость, и тем, кто стремится к личному рекорду.

Юные спортсмены смогут проявить себя на специальных детских дистанциях — 500 м, 1 км и 2 км.

Расписание:

10:00 — открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов;

11:00 — старт для юных участников на 500 м;

11:15 — старт для юных участников на 1 км и 2 км;

11:40 — награждение юных участников;

11:55 — разминка для всех участников;

12:00 — старт для участников дистанции 26 км, 14 км, 8 км;

12:01 — старт для участников дистанции 8 км (быстрая ходьба);

13:00-15:00 — награждение участников;

17:00 — закрытие соревнований.

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