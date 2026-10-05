«Вьюнок трейл» пройдёт в Ленинградской области 11 октября
«Вьюнок трейл» состоится в Ленинградской области 11 октября. Локация — озеро Сиркиярви. Организаторы подготовили трассы разной протяжённости, чтобы каждый участник мог выбрать дистанцию по силам и амбициям.
Для взрослых участников — технически насыщенные маршруты на 26 км, 14 км и 8 км. Эти дистанции подойдут и опытным бегунам, которые хотят проверить выносливость, и тем, кто стремится к личному рекорду.
Юные спортсмены смогут проявить себя на специальных детских дистанциях — 500 м, 1 км и 2 км.
Расписание:
- 10:00 — открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов;
- 11:00 — старт для юных участников на 500 м;
- 11:15 — старт для юных участников на 1 км и 2 км;
- 11:40 — награждение юных участников;
- 11:55 — разминка для всех участников;
- 12:00 — старт для участников дистанции 26 км, 14 км, 8 км;
- 12:01 — старт для участников дистанции 8 км (быстрая ходьба);
- 13:00-15:00 — награждение участников;
- 17:00 — закрытие соревнований.
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