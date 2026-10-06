Полумарафон «Жемчужина Золотого кольца» пройдёт в Суздале 11 октября. Стартово‑финишный городок откроется заранее — все старты и финиши пройдут в его зоне на стадионе «Спартак».

На забеге — дистанции для всех: для детей 400 м, 1 км и 3 км (с разбивкой по возрастам), для взрослых — 5 км, 10 км, 21,1 км, а также эстафета.

Расписание

7:00-10:00 — выдача стартовых пакетов;

7:00-9:00 — регистрация участников дистанций 400 м, 1 км, 3 км;

7:00-10:00 — регистрация участников дистанций 5 км, 10 км, 21,1 км;

9:10 — старт дистанции 400 м (девочки, 4-7 лет);

9:20 — старт дистанции 400 м (мальчики, 4-7 лет);

9:30 — старт дистанции 1 км (8-11 лет);

9:40 — старт дистанции 3 км (12-17 лет);

10:15 — разминка для участников дистанций 21,1 км, эстафеты, 5 км, 10 км;

10:30 — старт дистанции 21,1 км и эстафеты;

10:40 — старт дистанции 5 км;

10:45 — старт дистанции 10 км;

11:00 — награждение победителей и призёров возрастных групп на дистанциях 400 м и 1 км;

12:00 — награждение победителей и призёров возрастных групп на дистанциях 3 км и 5 км;

13:00 — награждение победителей и призёров абсолютного зачёта и возрастных групп на дистанциях 21,1 км, 10 км, а также эстафеты.

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