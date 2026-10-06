Сомнолог объяснил, почему человек просыпается за несколько минут до будильника

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал в беседе с «Чемпионатом», если человек регулярно просыпается за несколько минут до звонка будильника, это обычно не означает, что организм буквально «знает» точное время. Скорее мозг и биологические часы постепенно подстраиваются под привычный режим сна и подъёма. При стабильном расписании организм начинает заранее готовиться к пробуждению, поэтому открыть глаза можно ещё до сигнала.

«За время подъёма и отхода ко сну примерно в одно и то же время формируется устойчивый циркадный ритм. В определённые часы меняется активность систем, отвечающих за сон и бодрствование, постепенно повышается температура тела и активность нервной системы. Поэтому утром переход к бодрствованию начинается ещё до того, как человек осознанно посмотрел на часы. Чем стабильнее режим, тем заметнее может быть этот эффект», — говорит врач.

В процессе участвуют и гормональные механизмы. Перед естественным пробуждением повышается активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Так, уровень кортизола в норме начинает увеличиваться в утренние часы, помогая организму перейти от сна к бодрствованию. Адренокортикотропный гормон, или АКТГ, участвует в этой системе, регулируя работу надпочечников. Однако говорить, что именно выброс АКТГ заставляет человека просыпаться за несколько минут до будильника, было бы слишком упрощённо — пробуждение определяется совокупностью циркадных и нейроэндокринных процессов.

Само по себе раннее пробуждение перед будильником не говорит однозначно ни о хорошем качестве сна, ни о скрытом стрессе. Если человек спит достаточно, просыпается относительно легко и в течение дня сохраняет бодрость и концентрацию, такое пробуждение может быть обычным проявлением стабильного режима. Если же оно сопровождается тревогой, ощущением постоянного напряжения, частыми ночными пробуждениями или выраженной усталостью, причина может быть совсем другой — от нарушенного режима до стресса или расстройства сна.

Возникает и практический вопрос: что делать, если до будильника осталось всего несколько минут? Если сон уже поверхностный и человек чувствует, что практически проснулся, нет необходимости заставлять себя снова засыпать. Несколько минут дополнительного сна вряд ли существенно изменят восстановление, а постоянное ожидание следующего сигнала может только раздражать. Лучше спокойно полежать или встать, если бодрость уже пришла естественным образом.

Если же до будильника остаётся больше времени и сонливость сохраняется, имеет смысл продолжить спать. Важнее не само совпадение времени пробуждения с будильником, а достаточная продолжительность и регулярность сна.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.