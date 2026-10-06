Сомнолог рассказал, почему человек может разговаривать во сне

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков объяснил в беседе с «Чемпионатом», что разговоры во сне — довольно распространённое явление, которое называют сноговорением или сомнилоквией. Человек может произносить отдельные слова, фразы или даже вести короткий диалог, при этом не просыпаясь и зачастую не запоминая происходящее утром. Само по себе сноговорение обычно не считается самостоятельным заболеванием и необязательно свидетельствует о нарушении сна.

«Разговаривать во сне могут как дети, так и взрослые. Точная причина такого поведения не всегда очевидна, однако вероятность сноговорения может увеличиваться при недостатке сна, стрессе, эмоциональном напряжении и нарушении привычного режима. Провоцировать эпизоды способны также высокая температура при болезни, употребление алкоголя и некоторые лекарства. Иногда разговоры во сне встречаются вместе с другими парасомниями — необычными действиями или реакциями, которые возникают во время сна», — говорит врач.

При этом содержание сказанного не стоит воспринимать как буквальное отражение скрытых мыслей человека. Во сне мозг продолжает обрабатывать воспоминания, эмоции и различные впечатления, но фразы, произнесенные во время сноговорения, могут быть бессвязными или не иметь очевидного отношения к реальным желаниям и намерениям. Поэтому пытаться по ночным разговорам делать выводы, что человек якобы «на самом деле думает», неправильно.

В большинстве случаев специальное лечение не требуется. Если эпизоды возникают редко и не мешают самому человеку или окружающим, достаточно обратить внимание на режим сна: стараться высыпаться, ложиться и вставать примерно в одно время, не злоупотреблять алкоголем вечером и снижать уровень эмоциональной нагрузки перед сном.

Другое дело, если сноговорение появилось внезапно, стало происходить очень часто или сопровождается необычным поведением. Насторожить должны крики, резкие движения, хождение во сне, агрессивные действия, сильный страх, частые пробуждения, остановки дыхания или выраженная дневная сонливость. В таких случаях разговоры могут быть частью другого расстройства сна, поэтому имеет смысл обратиться к врачу, при необходимости — к сомнологу.

Особое внимание требуется, если человек во сне не просто говорит, а активно двигается, наносит удары, падает с кровати или может причинить вред себе или партнёру. Такие эпизоды требуют медицинской оценки, поскольку некоторые расстройства сна сопровождаются двигательным поведением.

Таким образом, обычное сноговорение чаще всего является безобидной особенностью сна и не требует коррекции. Важны не сами произнесённые слова, а частота эпизодов, их связь с другими симптомами и влияние на качество сна и безопасность человека.

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