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Гастроэнтеролог объяснил, почему после еды появляется вздутие

Гастроэнтеролог объяснил, почему после еды появляется вздутие
Почему после еды появляется вздутие
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Вздутие живота после еды возникает из-за увеличения количества газа в кишечнике и нарушения его отхождения. Об этом «Чемпионату» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

По его словам, у вздутия два главных источника. Первый — заглатывание воздуха: это происходит при быстрой трапезе, жевании резинки и употреблении газированных напитков. Второй — бактериальная ферментация, когда непереваренные углеводы расщепляются микрофлорой в толстой кишке с образованием газа.

«В норме в кишечнике содержится около 180 миллилитров газа. Если газа образуется больше или моторика замедляется, он задерживается и возникает чувство распирания», — объясняет Логинов.

Врач добавил, что примерно у 79% пациентов вздутие связано с органическими или функциональными заболеваниями, а не только с диетой.

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