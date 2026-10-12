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Гастроэнтеролог объяснил, почему человек может быстро чувствовать насыщение

Гастроэнтеролог объяснил, почему человек может быстро чувствовать насыщение
Почему человек может быстро чувствовать насыщение
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Раннее насыщение — это быстрое появление чувства сытости после небольшого количества еды. Почему это происходит в разговоре с «Чемпионатом» объяснил врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

По его словам, ключевой механизм заключается в нарушении рецептивной релаксации желудка. В норме при приёме пищи желудок активно расслабляется и расширяется, чтобы вместить её. Когда эта способность снижена, даже небольшой объём еды повышает внутрижелудочное давление, активирует рецепторы растяжения и преждевременно запускает сигнал насыщения.

Врач уточнил, что такое нарушение встречается при функциональной диспепсии и диабетическом гастропарезе.

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