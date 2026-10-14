Гастроэнтеролог объяснил, почему может возникать тяжесть после еды

Тяжесть в верхней части живота после еды входит в симптомокомплекс диспепсии. Об этом «Чемпионату» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

Обычно тяжесть после еды отражает замедление опорожнения желудка или повышенную чувствительность органа к нормальному растяжению. Как пояснил эксперт, пища дольше задерживается в желудке и раздражает интрамуральные нервы, что и даёт ощущение давления и тяжести.

Владимир Логинов предупредил, что если тяжесть носит постоянный характер, прогрессирует, а также сопровождается потерей аппетита и веса, необходимо срочно обратиться к врачу. В таких случаях следует исключать органическую обструкцию выхода из желудка или опухоль.

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